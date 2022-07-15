Лепёхин: элита в Германии хочет убрать Шольца с поста канцлера из-за Украины

Национально ориентированная элита в Гремании недовольна политикой канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом заявил гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепёхин, комментируя в интервью Pravda.Ru статью The Daily Telegraph о том, что немецкий политик покинет должность, если не "капитулирует" перед главой РФ Владимиром Путиным.

По словам политолога, Германия "вляпалась" в историю поддержки Украины и в ухудшение отношений с Россией. Как пояснил эксперт, элита в этой стране начала осознавать, что власти ФРГ пошли на поводу у США и Британии.

"Национально ориентированная элита в Германии страшно недовольна Шольцом. Естественно, она сегодня делает всё для того, чтобы Шольца убрать, но через это просто планируется изменить политику в отношении Украины, подумать всё-таки об интересах ЕС и ФРГ. Германия — самая большая жертва всех этих событий", — пояснил Лепёхин.

Он добавил, что сокращение газовых поставок в ФРГ резко обрушит немецкую промышленность. Эксперт подчеркнул: замена российского газа на дорогой американский повысит стоимость производимых в Германии товаров и сократит конкурентоспособность страны на мировых рынках.

Ранее обозреватель The Daily Telegraph Дэниел Джонсон заявил, что Шольца ждут два сценария: либо Берлин потерпит мощную экономическую неудачу, сопровождаемую распадом правящей коалиции, либо ему придётся "капитулировать" перед Путиным.