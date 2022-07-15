Канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять высокий пост, если не "капитулирует" перед российским лидером Владимиром Путиным, пишет Telegraph.
Автор материала Дэниел Джонсон отметил, что Германия столкнулась с острым энергетическим кризисом из-за обратного эффекта антироссийских санкций. По его словам, в ФРГ разыгралась драма с поиском виновных в принятии решения 10-летней давности об отказе от атомной энергетики. Именно из-за него Германия попала в полную зависимость от РФ, считает журналист.
Как пояснил Джонсон, многие немцы осуждают Шольца за то, что он не обеспечил энергетическую безопасность. Обозреватель также подчеркнул: действующий канцлер ФРГ "не достаточно твёрд" во внешней политике, ведь он практически перестал оказывать обещанную помощь Киеву, пытаясь угодить НАТО и РФ.
"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным", — убеждён автор.
Журналист полагает, что Шольца может ждать такой же "кошмарный сценарий", с которым недавно столкнулся британский премьер Борис Джонсон.
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