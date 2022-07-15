Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может потерять высокий пост, если не "капитулирует" перед российским лидером Владимиром Путиным, пишет Telegraph.

Автор материала Дэниел Джонсон отметил, что Германия столкнулась с острым энергетическим кризисом из-за обратного эффекта антироссийских санкций. По его словам, в ФРГ разыгралась драма с поиском виновных в принятии решения 10-летней давности об отказе от атомной энергетики. Именно из-за него Германия попала в полную зависимость от РФ, считает журналист.

Как пояснил Джонсон, многие немцы осуждают Шольца за то, что он не обеспечил энергетическую безопасность. Обозреватель также подчеркнул: действующий канцлер ФРГ "не достаточно твёрд" во внешней политике, ведь он практически перестал оказывать обещанную помощь Киеву, пытаясь угодить НАТО и РФ.

"Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей "светофорной" коалиции, либо он капитулирует перед Путиным", — убеждён автор.

Журналист полагает, что Шольца может ждать такой же "кошмарный сценарий", с которым недавно столкнулся британский премьер Борис Джонсон.