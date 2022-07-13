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NI: конфликт на Украине спровоцировал войну внутри США

Мир

Многие члены Республиканской партии выступают против военной помощи Украине. Это свидетельствует о переосмыслении приоритетов политики США, заявил военный аналитик Марк Эпископос. Эксперт призвал Вашингтон не вмешиваться в дела другой страны и заниматься внутренними проблемами государства.

NI: конфликт на Украине спровоцировал войну внутри США

Опросы общественного мнения показали, что поддержка Украины со стороны американцев начинает ослабевать из-за того, что конфликт превращается в тяжёлое противостояние на истощение, где российские войска обладают преимуществом. Многие американцы теперь считают, что Вашингтон оказывает "слишком большую помощь" Украине, пишет Эпископос.

Республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Киев может стать крупнейшим ежегодным получателем военной помощи США за последние два десятилетия. Он отметил, что общую помощь для ВСУ можно сравнить со всем военным бюджетом России.

"Представляется очевидным, что Украина спровоцировала войну и внутри Америки", — заявил Эпископос в издании The National Interest (NI).
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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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