Мечтающая стать премьером Британии Трасс пообещала победить Россию

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена стать премьер-министром королевства, заявила, что планирует оказывать любую поддержку Украине.

"Сразу возьмусь за дело", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства, слова которой приводит The Telegraph.

Британский министр отметила, что добьётся победы Киева в вооружённом конфликте с Москвой. Также Трасс пообещала стабилизировать экономику на фоне пандемии коронавируса и санкций в отношении России.

Ранее глава МИД Британии заявила, что при получении полномочий главы правительства снизит налоги и уменьшит роль государства в личной жизни граждан.