Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс, которая намерена стать премьер-министром королевства, заявила, что планирует оказывать любую поддержку Украине.
"Сразу возьмусь за дело", — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства, слова которой приводит The Telegraph.
Британский министр отметила, что добьётся победы Киева в вооружённом конфликте с Москвой. Также Трасс пообещала стабилизировать экономику на фоне пандемии коронавируса и санкций в отношении России.
Ранее глава МИД Британии заявила, что при получении полномочий главы правительства снизит налоги и уменьшит роль государства в личной жизни граждан.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.