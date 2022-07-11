Трасс объяснила, почему хочет быть премьером: "Агрессивная РФ и решительная КНР"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс официально выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и правительства. Как подчеркнула политик, перед Лондоном стоят серьёзные вызовы — Россия и Китай.

По словам Трасс, она намерена избираться на пост премьер-министра страны, потому что хочет "вести за собой людей" и качественно выполнять обязательства перед британским народом.

"Мы сталкиваемся с серьёзнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьёзнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и всё более решительного Китая", — написала Трасс в колонке для The Daily Telegraph. — Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения".

Как подчеркнула Трасс, после отставки действующего главы государства Бориса Джонсона, на подготовку к выборам осталось менее двух лет, но она намерена победить в гонке. Кроме того, глава МИД уже начала "раздавать" предвыборные обещания и сообщила, что намерена снизить налоги в стране и "сократить" вмешательство государства в частную жизнь граждан.