Энергетический кризис в Европе усиливается из-за обмеления реки Рейн в Германии, по которой поставляется уголь для тепловых станций и других нужд. Об этом пишет Bloomberg.
"Уровень воды в Рейне снижается, это ставит под угрозу усилия континента по повышению своей энергетической безопасности", — отмечает агентство.
По его данным, в настоящее время наблюдается рекордное за 15 лет обмеление реки, а при низком уровне воды баржи не смогут загружаться углём в полном объеме.
"Это может повлиять на доставку всего — от угля до нефтепродуктов, поскольку Европа спешит запастись энергоносителями до наступления зимы", — говорится в материале.
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