Bloomberg: Европа лишается угля из-за обмелевшего Рейна в Германии

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за обмеления реки Рейн в Германии, по которой поставляется уголь для тепловых станций и других нужд. Об этом пишет Bloomberg.

"Уровень воды в Рейне снижается, это ставит под угрозу усилия континента по повышению своей энергетической безопасности", — отмечает агентство.

По его данным, в настоящее время наблюдается рекордное за 15 лет обмеление реки, а при низком уровне воды баржи не смогут загружаться углём в полном объеме.

"Это может повлиять на доставку всего — от угля до нефтепродуктов, поскольку Европа спешит запастись энергоносителями до наступления зимы", — говорится в материале.