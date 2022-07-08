Власти Венгрии отказались делиться российским газом со странами Евросоюза

Венгрия не согласилась с предложением Европейского парламента "справедливо распределить газ" между странами ЕС, чтобы избежать дефицита углеводородов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за газ граждане страны заплатили своими налогами, он хранится в венгерских газохранилищах, и ни о каком "распределении" не может быть и речи.

"Предложение Европарламента чем-то напоминает нам коммунизм", — отметил министр.

Сийярто напомнил, что Венгрия подписала 15-летний контракт с "Газпромом", по которому ежегодно будет получать 4,5 млрд кубов газа из России.

Ранее стало известно, что Будапешт также отказался делиться с жителями Европы дешёвым бензином. На АЗС отныне имеют право заправляться только владельцы автомобилей с венгерскими регистрационными знаками.