Венгрия не согласилась с предложением Европейского парламента "справедливо распределить газ" между странами ЕС, чтобы избежать дефицита углеводородов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что за газ граждане страны заплатили своими налогами, он хранится в венгерских газохранилищах, и ни о каком "распределении" не может быть и речи.
"Предложение Европарламента чем-то напоминает нам коммунизм", — отметил министр.
Сийярто напомнил, что Венгрия подписала 15-летний контракт с "Газпромом", по которому ежегодно будет получать 4,5 млрд кубов газа из России.
Ранее стало известно, что Будапешт также отказался делиться с жителями Европы дешёвым бензином. На АЗС отныне имеют право заправляться только владельцы автомобилей с венгерскими регистрационными знаками.
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