Песков об уходе Джонсона: "Он очень нас не любит, мы его тоже"

7 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил известие о снятии полномочий британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Своими эмоциями Песков поделился во время традиционного брифинга с представителями прессы.

"Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже", — отметил Песков.

7 июля британские СМИ, в частности, телеканал Sky News и газета Mirror, сообщили о намерении Джонсона оставить занимаемый им пост. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.

Ожидается, что Джонсон сам объявит о своих планах в самое ближайшее время 7 июля.