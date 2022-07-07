Bloomberg: в Британии назвали главных претендентов на замену Джонсону

Должность премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона может занять экс-глава британского Минфина Риши Сунак. После отставки с поста канцлера казначейства он является общим фаворитом на пост лидера Консервативной партии.

Британская игорная компания Sky Bet сообщила, что готова выплатить 4 фунта стерлингов за каждый фунт, поставленный на то, что Сунак или министр торговли Пенни Мордаунт займут пост премьер-министра.

Некоторые полагают, что именно у Мордаунт достаточно устойчивая репутация сторонника Брексита, харизма и хорошие лидерские качества, пишет Bloomberg.

Также в пятёрку основных претендентов входят глава Минобороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и министр финансов Надим Захави.

Несмотря на растущий интерес к возможной отставки Бориса Джонсона, букмекеры полагают, что выборы состоятся только в 2023 году.