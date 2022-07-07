The Sun: Джонсон пообещал противникам "кровавый" уход с поста премьер-министра

Министры продолжают покидать правительство Великобритании, но глава кабинета Борис Джонсон заявил, что не собирается добровольно оставлять собственное кресло.

После того, как стало известно, что Джонсон назначил на руководящий пост в правящей Консервативной партии политика, замешанного в гомосексуальном скандале с домогательствами, многие члены правительства отказались работать с таким руководством. Подписав заявление об отставке министры призвали премьера последовать их примеру.

"Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу. — Прим. ред.)", — присоединилась к призыву писательница Джоан Роулинг.

Тем не менее, Джонсон не торопится покидать Даунинг-стрит.

"Вам придется запачкать руки в крови, чтобы избавиться от меня", — с таким заголовком накануне вышел номер британского таблоида The Sun.

Премьер-министр заявил, что будет бороться до победного конца от имени 14 миллионов избирателей, которые отдали ему подавляющее большинство на выборах в 2019 году.