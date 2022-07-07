Министры продолжают покидать правительство Великобритании, но глава кабинета Борис Джонсон заявил, что не собирается добровольно оставлять собственное кресло.
После того, как стало известно, что Джонсон назначил на руководящий пост в правящей Консервативной партии политика, замешанного в гомосексуальном скандале с домогательствами, многие члены правительства отказались работать с таким руководством. Подписав заявление об отставке министры призвали премьера последовать их примеру.
"Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть (себе могилу. — Прим. ред.)", — присоединилась к призыву писательница Джоан Роулинг.
Тем не менее, Джонсон не торопится покидать Даунинг-стрит.
"Вам придется запачкать руки в крови, чтобы избавиться от меня", — с таким заголовком накануне вышел номер британского таблоида The Sun.
Премьер-министр заявил, что будет бороться до победного конца от имени 14 миллионов избирателей, которые отдали ему подавляющее большинство на выборах в 2019 году.
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