В Британии пять министров ушли в отставку и призвали Джонсона уволиться

Пятеро министров правительства Великобритании подали в отставку и написали совместное письмо, в котором призвали премьер-министра Бориса Джонсона последовать за ними.

"С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — сообщается в письме.

Документ подписали министр промышленности Ли Роули, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, а также министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

В Британии продолжается череда отставок министров, которые перестали доверять Джонсону после того, как его ставленник — замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер - устроил пьяную потасовку в лондонском баре. По словам политиков, премьер знал, что в прошлом Пинчер совершал правонарушения. Джонсон извинился и признал, что "поступил неправильно". На фоне скандала в отставку подали министр финансов Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс и другие.