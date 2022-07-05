В китайском МИД назвали заявление Столтенберга о характере НАТО "шуткой века"

Член МИД Китая Чжао Лицзянь публично сыронизировал над словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего Альянс "оборонительным" союзом.

Лицзянь поспешил напомнить НАТО о его деятельности в Афганистане, Югославии, Ливии и Ираке и трагическим последствиям вмешательства Альянса в дела этих стран.

"НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", — написал Лицзянь в своём Twitter.

В завершение дипломат назвал бомбы истинным символом "оборонительного характера НАТО".

В декабре Россия предложила НАТО и США свои варианты соглашений по безопасности в Европе, потребовав, чтобы Альянс отказался от дальнейшего расширения на восток, не включал в свой состав Украину и другие государства, вышедшие из СССР, и не создавал на их территории своих военных баз. Помимо этого, в предложенном проекте Москва просила не помещать ударные позиции НАТО вблизи своих границ, и отвести контингент блока, размещённый в Восточной Европе, на позиции, на которых они находились в 1997 году.