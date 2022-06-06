Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отреагировал на шестой пакет антироссийский санкций Евросоюза. Как подчеркнул дипломат, новые ограничительные меры объединения не решат конфликт на Украине.
"Масштабные и неизбирательные санкции, введённые против РФ, ничуть не облегчат ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатят за них высокую цену", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.
Вместе с этим Чжао Лицзянь рассказал о последствиях ограничений в отношении Москвы. По словам представителя Пекина, граждане стран-членов ЕС пострадают из-за энергетического и продовольственного кризисов. Также дипломат указал на рост инфляции и безработицы.
Ранее новые санкции прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Запад намерен создать "пожар мировой революции в экономике".
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