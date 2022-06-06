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МИД Китая: мир заплатит высокую цену за санкции против России

Мир

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отреагировал на шестой пакет антироссийский санкций Евросоюза. Как подчеркнул дипломат, новые ограничительные меры объединения не решат конфликт на Украине.

МИД Китая: мир заплатит высокую цену за санкции против России

"Масштабные и неизбирательные санкции, введённые против РФ, ничуть не облегчат ситуацию на Украине, напротив, Европа и мир заплатят за них высокую цену", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.

Вместе с этим Чжао Лицзянь рассказал о последствиях ограничений в отношении Москвы. По словам представителя Пекина, граждане стран-членов ЕС пострадают из-за энергетического и продовольственного кризисов. Также дипломат указал на рост инфляции и безработицы.

Ранее новые санкции прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что Запад намерен создать "пожар мировой революции в экономике".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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