Медведев пригрозил оставить Японию без российских газа и нефти

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, предложившего установить потолок цены на нефть из России.

По мнению Медведева, Япония таким образом вообще рискует остаться без российских газа и нефти, а также без участия России в проекте "Сахалин-2".

"В переводе с японского на русский это означает: нефти будет на рынке существенно меньше, а цена её будет гораздо выше. Причём выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ. А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", — колко заметил Медведев.

Ранее японский премьер Фумио Кисида вынес предложение установить потолок цена на нефть из РФ, который, по его мнению, должен быть в два раза ниже той цены, которая есть на неё сегодня. Также Кисида анонсировал разработку схемы, в рамках которой будет невозможно покупать российскую нефть по цене, которая превышала бы заданное ограничение.

4 июля на это заявление японского премьера отреагировал также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, усомнившийся в том, что это предложение найдёт поддержку у всех остальных стран.