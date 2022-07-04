Политолог Квашнин о попадании Запада в ловушку "Уловки-22": "Цена будет высока"

Политолог Юрий Квашнин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал статью Express, согласно которой западные чиновники оказались в ловушке "Уловки-22". По мнению эксперта, экономический кризис не станет причиной развала Евросоюза.

"Страны ЕС пытаются выйти из этой сложной ситуации, найти альтернативные источники энергоресурсов. Если поставки российского газа приостановят, объединение сможет пережить зиму, справиться с этими трудностями. Однако цена будет высока. В том числе для граждан", — сказал специалист.

По его мнению, власти ЕС вынудят местных жителей экономить ресурсы. Также чиновники смогут развивать сферу зелёной энергетики, отметил собеседник издания.

"Запад всё переживёт. Но с точки зрения будущего положения в мировой экономике объединение столкнётся с негативными последствиями", — сказал политолог.

Ранее замглавы бизнес-школы Keele Самир Дани предупредил, что западные страны находятся в ловушке "Уловки-22". По словам эксперта, ЕС столкнулся с увеличением стоимости ресурсов, высоким уровнем инфляции.

"Снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22", когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата", — объяснил Дани.