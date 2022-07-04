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Express: Запад попал в ловушку "Уловки-22"

Мир

Запад попал в сети ловушки под названием "Уловка-22". Страны Европы столкнулись с рекордным ростом цен на энергоносители, что привело к общему скачку инфляции, сообщает британское издание Express со ссылкой на профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.

Express: Запад попал в ловушку "Уловки-22"

По словам эксперта, инфляция "вызывает всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром для всех".

Профессор отмечает, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем.

"Однако снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22", когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь целей в сфере климата", — заявил Дани.

"Уловка-22" — целенаправленно созданная, получившаяся случайно или органично присущая ситуации правовая, административная, социальная либо логическая коллизия. Она состоит в том, что попытка соблюдения некоего правила сама по себе означает его нарушение.

Напомним, новость о резком сокращении поставок топлива в Германию по существующему газопроводу "Северный поток-1" встревожила как Берлин, так и Брюссель. Официально объявленная причина — неспособность концерна Siemens отремонтировать турбины газовых компрессоров. Приостановка — даже частичная — "Северного потока-1" становится существенной преградой для закачки российского газа европейским покупателям просто потому, что это единственный полнофункциональный маршрут для его поставок.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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