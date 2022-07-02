Глава Siemens Healthineers: не можем отказать российским детям в лечении рака

Немецкая Siemens Healthineers, занимающаяся медицинским обслуживанием населения, не уходит с российского рынка, чтобы "не отказывать в лечении детям, больным раком". Об этом в интервью Welt заявил финансовый директор компании Йохен Шмитц.

"С этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?" — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России после ухода материнского концерна.

Шмитц также добавил, что деятельность компании не нарушает санкции Евросоюза в отношении РФ, так как Siemens Healthineers занимается "продуктами и услугами, связанными с медобслуживанием гражданского населения".