Как улучшить систему здравоохранения в РФ: идеи от Дмитрия Давыдова

В сентябре этого года агентство Bloomberg поместило Россию на последнюю строчку ежегодного рейтинга эффективности здравоохранения среди 55 наиболее развитых стран. Сегодня система здравоохранения в РФ сравнима с медициной в странах третьего мира наряду с Нигерией, Индонезией, Бразилией. Такие неутешительные выводы содержатся в докладе Economist Intelligence Unit. Активист Дмитрий Давыдов, автор инновационного проекта "20 идей по развитию России", не смог пройти мимо этой проблемы. Он уверен, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону и вывести медицину в России на передовые позиции, если перенести на отечественную почву положительный зарубежный опыт.

Сингапур подаёт пример

Предприниматель предлагает учиться на чужих достижениях. В данном контексте поучителен опыт Сингапура, где система здравоохранения, по мнению ВОЗ, — лучшая в Азии. Так, в этой стране контроль за качеством услуг осуществляется с помощью новых технологий. К примеру, все медицинские процедуры фиксируются на видеокамеру. Ведь если пациент захочет сменить лечащего врача, то тому удастся изучить все действия предыдущего специалиста, а если пациенту будет оказана некачественная медицинская помощь, то видеодоказательства помогут предъявить законные требования. Таким образом, это стимулирует врачей относиться к исполнению своих обязанностей более ответственно.

Также это выгодно и врачам, которые в случае необоснованных претензий больного могут подтвердить свой профессионализм. Выгодно это и государству, которое таким образом осуществляет контроль за качеством предоставляемых медицинских услуг. Сингапурская система здравоохранения, которая была создана практически с нуля и в короткие сроки, оказалась столь эффективной только благодаря существенным налоговым льготам и материальным поощрениям для медучреждений. В Сингапуре трудятся светила медицины, приехавшие с разных концов света, в том числе и из нашей страны. Может, и России стоит перенять ценный опыт?

Какие изменения предлагает Дмитрий Давыдов

По мнению автора "20 идей", если привлечь в Россию в кратчайшие сроки крупнейших инвесторов и лучших врачей, то есть все шансы добиться повышения уровня медицины в целом.

Для этого, по его мнению, нужно ввести налоговые льготы для профессиональных участников рынка сроком на 20 лет. Тогда в России откроются филиалы лучших мировых клиник, а в нашу страну приедут высококвалифицированные специалисты, уверен Давыдов. Компенсацией выступят дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса, активизировавших свою деятельность благодаря появлению нового медицинского направления.

Если компания продемонстрирует реальные намерения, то весь цикл процессов, производимых подрядными и снабжающими организациями, будет полностью освобожден от всех налогов и сборов на период строительства и запуска, а таможенные платежи и сборы на поставляемое оборудование будут отменены на весь период льготного налогообложения. Таким образом, медицинские услуги, оказываемые в России, будут значительно дешевле аналогичных, предоставляемых в лучших ведущих клиниках мира.

Все вышеперечисленное — важные слагаемые успеха, ведь они позволят сделать цены на медицинские услуги самыми конкурентными в мире, автоматически привлекая в массовом порядке иностранных пациентов в Россию.

Параллельно с созданием рынка медицинских услуг предприниматель предлагает не упускать из внимания и контроль за качеством, указывая на опыт Сингапура. Новые технологии — неотъемлемая составляющая развития отрасли и ее продвижения. Цифровая трансформация в здравоохранении — это непрерывный процесс, подразумевающий полную перестройку работы медицинских учреждений. После таких изменений неизбежно появится благоприятный климат для инвестиций в эту область.

Пока же российский рынок медицинского туризма не организован на должном уровне, по этой причине спрос у наших граждан на лечение за рубежом растет. Напомним, что в конце 2017 года правительство приняло госпрограмму по развитию медицинского туризма в России. По предварительным расчетам, к 2025 году в нашей стране будут лечиться 0,5 млн иностранцев ежегодно, и это должно принести в бюджет дополнительно 13 млрд рублей. Поэтому именно сейчас, во время пандемии, наступила пора рассмотреть санаторно-курортное направление Крыма и Кавказа. Улучшение качества обслуживания и обновление материально-технической базы лечебно-оздоровительных учреждений позволит существенно увеличить количество пациентов, тем самым обеспечив государственному бюджету гарантированный источник доходов на долгие годы вперёд.

Дмитрий Давыдов надеется, что его инициативы получат законодательную поддержку, ведь здоровье нации — это фундамент, на котором держится финансовая стабильность государства.