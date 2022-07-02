Мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Турции, пока нет причин менять посредников в этом процессе. Такую позицию высказал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
"Я думаю, что это будет та же самая Турция, продлится тот же самый стамбульский трек. Пока нет ни причин, ни повода его менять", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие страны или политики могли бы принять участие в переговорном процессе, когда тот возобновится.
Переговоры между Москвой и Киевом стартовали в конце февраля в Белоруссии. Позднее площадкой для встреч делегаций стала Турция. Последний на сегодняшний день раунд переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле.
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