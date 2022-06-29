Трасс: Переговоры с Россией сейчас создадут "ложный мир"

Переговоры с Москвой на данном этапе украинского конфликта создадут "ложный мир", поэтому их проведение возможно только после "победы над Россией", заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Некоторые могут сказать, что существует возможность переговоров сейчас, но я думаю, это создаст ложный мир. Мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры", — сказала она на форуме НАТО в Мадриде.

По мнению Трасс, единственным способом достижения "долгосрочного мира" в Европе станет "победа над Россией на Украине".