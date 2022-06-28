Марков: Киев пойдёт на переговоры с РФ после потери Харькова или Одессы

Рано или поздно Украине всё-таки придётся сесть за стол переговоров с Россией, но это не поможет ей вернуть утраченные в ходе спецоперации территории. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.

Эксперт уверен, что Киев всерьёз согласится что-то менять только после того, как потеряет контроль над одним из самых больших городов, таких как Одесса, Харьков или Днепропетровск.

"Я думаю, что в какой-то момент Украина согласится пойти на уступки России. Правительство Украины будет всерьез рассматривать вопрос о денацификации только после потери одного из крупнейших городов. Например, Харькова, Днепропетровска или Одессы", — сказал Марков в беседе с "Вечерней Москвой".

Освобождение одного их таких городов и станет для Киева точкой невозврата, после которой он будут готов к переговорам с РФ. При этом уже потерянные Украиной территории к ней не вернутся, уверен Марков.