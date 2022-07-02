IB Times: трюк России на мысе Таран вынудит Литву снять блокаду Калининграда

Блокада транзита грузов в Калининград, организованная Литвой, может закончиться в самое ближайшее время. И здравый смысл Вильнюса здесь будет совершенно ни при чем.

Как сообщает австралийское издание IB Times, в Евросоюзе крайне недовольны "самоуправством" и пытаются придумать, как отменить их решение, изыскивая для этого правовое обоснование.

"Это происходит на фоне сообщений о том, что Кремль разместил передовые противокорабельные ракеты у побережья Калининграда", — отмечают австралийские журналисты.

Речь идёт о переброске на мыс Таран береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

"Теперь под угрозой оказались все военные корабли в Балтийском море. И в том случае, если сама Литва не поймет этот намек, с большой долей вероятности всю серьезность ситуации ей объяснят партнеры по Евросоюзу", — считают обозреватели International Business Times.