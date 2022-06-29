Naval News: Россия ответила "Балом" и "Бастионом" на блокаду Калининграда

Россия развернула в Калининграде "ужасных близнецов" — ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" — в ответ на действия Литвы, сообщает в статье для издания Naval News аналитик Х. И. Саттон.

Автор напомнил, что ранее Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область, и регион превратился в потенциальную горячую точку для противостояния РФ и Североатлантического альянса. Москва пообещала ответить и сделала это.

Судя по снимкам со спутника, на побережье Калининграда появились российские ракетные комплексы.

"Ужасные близнецы: "Бал" и "Бастион", — так назвал вооружение Саттон.

Он объяснил, что комплексы напоминают ему "близнецов", потому что они разворачиваются в связке и используют один радар "Монолит-Б". По словам автора, российские ракетные системы являются серьёзной угрозой для любого корабля.

Военный аналитик Бенджамин Питтет считает, что развертывание ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" является сигналом для Литвы. Таким образом Москва принуждает Вильнюс отказаться от блокады Калининграда.