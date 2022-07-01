Минобороны РФ: в Мариуполе появится новый микрорайон на тысячу квартир

Осенью 2022 года в Мариуполе сдадут новый жилой микрорайон, в котором будет свыше тысячи квартир. Об этом журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что площадь застройки составит 115 гектаров. На территории микрорайона возведут 12 пятиэтажных домов. Более 600 строителей уже работают на площадке. Кроме того, задействовано 80 единиц техники.

"Осенью текущего года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возведут первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя", — рассказали представители департамента.

По их словам, перед строительными работами было проведено сплошное разминирование территории от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в кварталах, разрушенных в результате обстрелов ВСУ, российские строители организовали бесплатную раздачу гречневой каши с тушёнкой и хлеба со сладким чаем для мариупольцев.