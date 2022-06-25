Кофман: на восстановление Мариуполя может потребоваться до пяти лет

Полное восстановление Мариуполя займёт от трёх до пяти лет. Об этом заявил председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Он напомнил, что во время боёв многие микрорайоны города получили серьёзные повреждения. По его словам, в этой ситуации нужно опираться на опыт восстановления Грозного.

"Если я не ошибаюсь, это было от трёх до пяти лет. Такие же сроки потребуются для восстановления Мариуполя", — сказал Кофман в интервью ТАСС.

Председатель общественной палаты добавил, что в новом микрорайоне Мариуполя строительные работы выполняются высокими темпами. Он подчеркнул: нулевой цикл был завершён за считанные дни, сейчас рабочие переходят к следующему этапу возведения зданий.

Как пояснил Кофман, в Донбассе тоже началось восстановление больниц, детских садов и школ.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе постепенно возводят жилые микрорайоны. Он также предложил превратить завод "Азовсталь" в промышленный парк или место отдыха.