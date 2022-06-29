В начале июля Брюссель и Вильнюс могут подписать соглашение, по которому возобновится транзит товаров из России в Калининградскую область через Литву. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в настоящее время Евросоюз и прибалтийское государство ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Ожидается, что соответствующий компромисс будет достигнут через несколько дней.
"Европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Москвой. Они прокладывают путь к соглашению, которое могут подписать в начале июля", — говорится в сообщении.
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