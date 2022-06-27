Литва отменяет блокаду Калининградской области

Литва снимет частичную блокаду Калининградской области, потому что Брюссель не осмелился нарушить письменные договорённости и эскалировать конфликт.

Просим разъяснений: Литва направила свои пожелания в ЕС

"Сегодня единогласно были согласованы основные литовские принципы и базовые положения, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии (ЕК)", — заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Об этом сообщает vz.lt.

По словам премьера, ЕК ещё готовит документ по транзиту в Калининградскую область, и Литва имела возможность в выходные представить по нему комментарии.

Ранее ЕК прислала документ, который, по словам Шимоните, "имеет много неясностей и создает дополнительные проблемы".

"Мы обратили внимание комиссии на все эти проблемы", — добавила Шимоните.

На совещании по этому вопросу помимо неё присутствовали председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен и министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

Предсказана "победа российской пропаганды"

Шимоните заявила, что независимо от решения "российская пропаганда представит его как поражение ЕС и победу России".

"Едут и едут 99% грузов, пассажиров. Мы сегодня говорим об 1%, и мы точно не будем лить воду на пропагандистскую мельницу, потому что проблема, как известно, раздута российской пропагандой по сравнению с тем, что есть сейчас", — заявила Чмилите-Нильсен журналистам.

Пессимистически был настроен и ярый русофоб Витаутас Ландсбергис.

"Если бы Еврокомиссия решила отменить введение санкций в отношении калининградского транзита, такое решение было бы прискорбным", — сказал он.

Он назвал это "попыткой" "узаконить последнюю аннексию Сталина, то есть земли Кёнигсберга, чтобы ещё больше подтвердить, что это действительно Россия".

Литовская исключительность Брюсселю не нужна

То есть, судя по риторике литовских властей, Вильнюс обязался исполнить указания Еврокомиссии по обеспечению транзита в Калининград в полном объёме, выполняя взятые на себя обязательства. Поэтому заявления президента Гитанаса Науседы о "бескомпромиссности" позиции Литвы оказались пропагандой литовской "исключительности".

ЕС предпочёл не повышать ставки в калининградском вопросе, поскольку в договоре о признании границ Литвы и России есть подписи еврочиновников под одновременными обязательствами о транзите. Есть и предупреждение от России, что надо это выполнять, иначе последуют ответные меры.

За полторы недели до вступления в силу санкций ЕС в отношении РФ Литва ограничила транзит стали и чёрных металлов в Калининград и заявила, что сделала это на основании разъяснения ЕК. Однако, на этот раз разъяснения окажутся более точными.

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