Мирошник: ВСУ пытаются организовать сопротивление в районе Северска

Одна треть Лисичанска уже находится под контролем союзных войск армии России и НМ ЛНР. Сейчас активные боевые действия идут в пригородах Лисичанска, ВСУ несут огромные потери и отступают. Об этом рассказал 29 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник.

По его информации, соотношение украинских потерь составляет примерно две трети убитых к одной трети пленных. ВСУ пытаются отходить полевыми дорогами и лесами, куда только можно.

Однако это, по словам дипломата, получается плохо, так как колонны, которые пытаются выходить из города, тут же попадают под обстрелы. Как минимум две-три колонны "попали под раздачу" и остались в этих полях и лесах.

В котлах остаётся просто огромное количество "двухсотых", заметил Мирошник. Фактически у боевиков нет выбора, добавил он: либо они сдаются и остаются живыми, либо навечно остаются в этой земле, скорее всего, брошенные своими же и потом похороненные в братских могилах.

Посол также заметил, что ВСУ подтягивают к Северску новые силы со стороны Славянска (около 5-7 тысяч бойцов) и пытаются организовать там новую точку сопротивления. Однако совершенно не факт, что это удастся, так как линия получается слишком растянутой, плюс с юга пробиваются другие части союзных войск, заключил дипломат.