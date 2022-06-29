Полянский: театральные трюки Зеленского оказались бесполезными в Совбезе

"Театральные трюки" президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что члены СБ ООН уже устали от украинской тематики. Дипломат подчеркнул: в апреле Зеленский "срывал аплодисменты" на заседаниях и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, однако теперь его выступления слушают без лишних эмоций.

"Сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", — пояснил Полянский.

Первый зампостпреда РФ при ООН добавил, что антироссийские настроения до сих пор прослеживаются у западных членов СБ, однако "былого огонька уже нет". По его словам, у дипломатов из развивающихся стран появляется всё больше сомнений в правдивости утверждений украинских властей.

Российская делегация, указал дипломат, продолжает бороться с фейковой информацией, распространяемой Киевом.