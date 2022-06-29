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Полянский: театральные трюки Зеленского оказались бесполезными в Совбезе

Мир

"Театральные трюки" президента Украины Владимира Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии" на заседании Совбеза. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: театральные трюки Зеленского оказались бесполезными в Совбезе

Он отметил, что члены СБ ООН уже устали от украинской тематики. Дипломат подчеркнул: в апреле Зеленский "срывал аплодисменты" на заседаниях и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, однако теперь его выступления слушают без лишних эмоций.

"Сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", — пояснил Полянский.

Первый зампостпреда РФ при ООН добавил, что антироссийские настроения до сих пор прослеживаются у западных членов СБ, однако "былого огонька уже нет". По его словам, у дипломатов из развивающихся стран появляется всё больше сомнений в правдивости утверждений украинских властей.

Российская делегация, указал дипломат, продолжает бороться с фейковой информацией, распространяемой Киевом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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