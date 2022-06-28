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Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20

Мир

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что соотношение потерь среди российских военных примерно 1 к 20.

Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Минобороны не обновляет статистику о погибших в ходе СВО, потому что Россия практически перестала нести потери. По словам Евсеева, у ВС РФ есть раненые и погибшие, однако показатель 1 к 20 говорит о качестве ВС РФ и о том, что Россия умеет вести боевые действия.

"Да, наши потери — не 500 и не 1000. Но 1 к 20 — это самая скромная оценка. Потери противника, может быть, больше", — сказал Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт заявил, что о потерях среди бойцов ВСУ должен переживать Владимир Зеленский. Евсеев отметил, что Зеленский стал увеличивать цифры, лишь потому, что он больше не может скрывать правду.

"Украинская пропаганда просто завралась и дискредитирует себя в глазах местного населения", — уверен Евсеев.

По мнению эксперта, потери ВС РФ серьёзные, но не критические. Евсеев добавил, что он солидарен с военно-политическим руководством России в вопросе о необходимости помогать семьям погибших военных.

"Мне приходилось посещать семьи погибших бойцов 76-дивизии ВДВ, которые воевали в Чечне, я всё это видел. Поэтому я выражаю глубокое соболезнование раненым и семьям погибших. Но как бы там ни было, не надо наши потери преувеличивать", — сказал он.

В заключение Евсеев сказал, что в данных условиях, когда происходят поставки западного вооружения и на Россию накладывают всё новые и новые санкции, СВО на Украине проходит более чем успешно. Эксперт уверен, что Россия обязательно победит.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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