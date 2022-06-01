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Автор Юлиана Смирнова

Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику

Мир

Бывший замминистра обороны РФ, глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) сменив тактику в ходе СВО, практически перестали нести потери на Украине.

Картаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактику

Картаполов отметил, что последняя цифра, которую называли в Министерстве обороны РФ, была 1351 погибший. По словам депутата, эта цифра практически перестала расти. Он подчеркнул, что раненые со стороны ВС РФ есть, но такого большого числа погибших уже нет. По его словам, именно из-за этого Минобороны не обновляет информацию о погибших с конца марта.

Также Картаполов заявил, что ВС РФ перестали нести большие потери благодаря изменению подхода к тактике ведения боевых действий. По его словам, если раньше военные РФ заходили на территорию подконтрольную ВСУ не применяя оружия, то теперь спецоперация проходит "строго по военной науке". По мнению Картаполова, эта тактика приносит ощутимые и видимые результаты.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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