Джо Байден назвал НАТО угрозой

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе

Американский президент Джозеф Байден оговорился на переговорах с испанским премьером Педро Санчесом. Престарелый глава Соединённых Штатов назвал альянс НАТО угрозой самому себе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию агентства Reuters.

"Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям", — заявил глава Белого дома.

Сразу после ляпа Байден исправился. Он хотел сказать, что вместе НАТО "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".

Президент США весьма часто допускает оговорки. Например, он неправильно произносит фамилии, путал слова "эскалация" и "вакцинация", спутал страны Сирию и Ливию, Ирак и Иран, не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом Штатов.

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