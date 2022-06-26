LCI: на Украине погибли не менее 10 французских наёмников

На территории Украины убито уже около 10 добровольцев из Франции. Такое заявление сделал французский наёмник в интервью телеканалу LCI.

Наёмника из состава украинского "Интернационального легиона" зовут Карель, ему 27 лет. Он воюет с самого начала конфликта на Украине.

В эфире он заявил, что боится попасть в плен к русским. А также сообщил, что 1 июня на Украине был убит ещё один француз Вилфрид Блерио. Однако общее количество ликвидированных в ходе боевых действий французов, по словам Кареля, составляет уже не меньше десяти человек.

Ранее издание The New York Times написало, что на Украине продолжают тайно работать сотрудники ЦРУ и сил специальных операций НАТО и США. Они занимаются сбором разведывательных данных для Киева.