Военный эксперт: Пентагон готовится нанести удар по четырём российским регионам

Военный эксперт Владимир Орлов высказал мнение, что Пентагон всерьёз готовится нанести удар по российским региона. Как минимум по четырём.

Удар, по словам Орлова, планируется силами специальной группы. Для её подготовки военное ведомство США объявило конкурс образовательных площадок, предлагающих курсы по изучению иностранных языков. В приоритете — русский. Требование — одновременное обучение не менее 200 человек по программе, включающей не только лексику и разговорные навыки, но и модули по культуре и "региональной специфике" Урала, Кавказа, Башкирии и Татарстана.

Эксперт Центра военно-политической журналистики отметил, что люди, владеющие перечисленными навыками, нужны Пентагону для "проведения операций на территории России".

Орлов считает, что сотрудники вновь создаваемого в элитном корпусе в Форт-Брэгг подразделения будут заниматься "оказанием влияния на информационную среду в конкретных российских регионах".

"Против РФ готовится гибридная война с ментальным смыслом, направленная непосредственно на конкретные регионы. вглубь регионов России, — цитирует Орлова портал 24tnews. — Вероятно, среди служебных обязанностей "спецов по России" будет входить разжигание националистических настроения (судя по выбранным регионам). Далее последует попытка спровоцировать новый конфликт — как, например, пытались сделать в Белоруссии, — но уже внутри России".