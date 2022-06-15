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Автор Ольга Лебедева

Пентагон признал: цель США на Украине разорить Россию

Мир

США стремятся сделать конфликт на Украине более дорогостоящим для Москвы, чем рассчитывал президент России Владимир Путин. Об этом заявил Колин Каль, заместитель министра обороны по политике.

Пентагон признал: цель США на Украине разорить Россию

Открывая конференцию, организованную аналитическим Центром новой американской безопасности (CNAS), Каль сообщил, что Россия добивается только "тактических” успехов на Украине и не сможет достичь своих "грандиозных целей” по захвату всей страны, отчасти благодаря массированной военной помощи США.

"Мы продолжим предоставлять Украине то, что им нужно для борьбы”, — сказал военный чиновник, напомнив собравшимся, что "администрация Байдена предоставила Украине более $5,3 млрд военной помощи, из которых $4,6 млрд — после 24 февраля.

"Исключительно благородные цели"

По словам представителя Пентагона, единственная цель США "убедиться, что Украина может защитить себя, что суверенная независимая демократическая Украина существует, что мы даем Украине возможность укрепить свои позиции за столом переговоров”, ну и заодно "навязать в этом конфликте России цену, превышающую те выгоды, которые Владимир Путин надеется достичь".

"Нашей целью не была смена режима в России”, — подчеркнул Каль, вероятно, забыв, что в конце марта его президент лихо заявил об обратном.

По словам Каля, Путин "пошел на эту войну, стремясь сожрать Украину":

"Я думаю, что он рассчитывал совершить набег на Киев, чтобы сменить режим, но сделать это по-быстрому, чтобы российские военные не были сильно разбиты в бою".

Чиновник Пентагона обвинил Путина в "имперских амбициях” и "стремлении вернуть территорию, которая, по его мнению, принадлежала славному прошлому Российской империи”.

"Украинские солдаты молодцы, ведь им помогают американцы"

Экс-советник Байдена по нацбезопасности в бытность того "ответственным за Украину" (при Бараке Обаме) похвалил ВСУ, назвав их "стойкими защитниками”, которые "держатся жестко”. Но — Каль подробно остановился на этом "моменте" — во многом благодаря помощи военных американских:

"Мы обучаем их пользоваться нашими реактивными системами залпового огня HIMARS и MLRS

Мы намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи наших реактивных систем залпового огня (РСЗО)".

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СВО на Украине: когда закончится? Рассказываем ВСЮ ПРАВДУ
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы пентагон владимир путин
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