Белорусский активист: Лукашенко может задействовать на Украине 15 тысяч солдат

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может привлечь к военным действиям на Украине 12-15 тысяч боеспособных солдат белорусских войск. Такое мнение высказал беглый белорусский оппозиционер Сергей Бульба, который с 2013 года живёт на Украине, в эфире телеканала "Еспресо".

По его мнению, Лукашенко может задействовать в украинском конфликте три бригады Сил специальных операций белорусской армии, которые являются наиболее боеспособными подразделениями и постоянно проводят совместные учения с россиянами. Численность этих войск в Белоруссии составляет более 9 тысяч человек.

Также Лукашенко может привлечь 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду, считает Бульба.

Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что косвенным и самым надёжным маркером скорой победы на Украине будет открытие "второго фронта" со стороны Белоруссии.

Заметим, сам Лукашенко не раз говорил, что белорусская армия в спецоперации участия не принимает и не собирается этого делать. Однако он обещал дать жёсткий ответ в случае нападения на Белоруссию.