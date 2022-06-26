Президент Белоруссии Александр Лукашенко может привлечь к военным действиям на Украине 12-15 тысяч боеспособных солдат белорусских войск. Такое мнение высказал беглый белорусский оппозиционер Сергей Бульба, который с 2013 года живёт на Украине, в эфире телеканала "Еспресо".
По его мнению, Лукашенко может задействовать в украинском конфликте три бригады Сил специальных операций белорусской армии, которые являются наиболее боеспособными подразделениями и постоянно проводят совместные учения с россиянами. Численность этих войск в Белоруссии составляет более 9 тысяч человек.
Также Лукашенко может привлечь 120-ю гвардейскую стрелковую бригаду, считает Бульба.
Ранее полковник запаса Михаил Ходарёнок заявил, что косвенным и самым надёжным маркером скорой победы на Украине будет открытие "второго фронта" со стороны Белоруссии.
Заметим, сам Лукашенко не раз говорил, что белорусская армия в спецоперации участия не принимает и не собирается этого делать. Однако он обещал дать жёсткий ответ в случае нападения на Белоруссию.
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