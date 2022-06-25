Ричард Блэк честно признал: США хотят зарабатывать, продавая богатства России

Экс-сенатор США Ричард Блэк "как на духу" объяснил причину агрессии возглавляемого его страной блока НАТО против России. Оказывается, всё очень банально: американцами движет жажда наживы — они хотят сколотить состояния на наших природных ресурсах.

Видео откровенного выступления отставного американского полковника, сопровождаемое закадровым переводом, в своём Telegram-канале опубликовал Рамзан Кадыров:

По словам ветерана вьетнамской войны, на Западе попросту завидуют богатству России, которую природа щедро наделила природными ресурсами: нефтью, газом, условиями для сельского хозяйства и производства удобрений — список можно продолжать долго.

"И если развалить Россию, то на этом можно сколотить состояния в триллионы долларов, — говорит Блэк. — Что в этом случае станет со страной, можно посмотреть на примере Украины — государства, полностью утратившего свою самостоятельность".

При этом, уточняет экс-сенатор, и НАТО, и Белому дому "всё равно, сколько украинцев погибнет ради победы Запада".