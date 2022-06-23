В Одессу прибыли два журналиста CNN. Их сопровождают десять боевиков "Азова"*. В городе планируется съёмка терактов на гражданских объектах, чтобы обвинить Москву в ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, эти и другие подобные провокации со стороны Киева о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на интернет-площадках.
Ранее Мизинцев заявил, что боевики Украины готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Они преследуют цель обвинить в ней Вооружённые силы России.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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