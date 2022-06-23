CNN планирует снять постановки терактов на гражданских объектах в Одессе

В Одессу прибыли два журналиста CNN. Их сопровождают десять боевиков "Азова"*. В городе планируется съёмка терактов на гражданских объектах, чтобы обвинить Москву в ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, эти и другие подобные провокации со стороны Киева о "бесчинствах русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на интернет-площадках.

Ранее Мизинцев заявил, что боевики Украины готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Они преследуют цель обвинить в ней Вооружённые силы России.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.