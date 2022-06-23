Sky News: напуганное украинским конфликтом НАТО угрожает России перестройкой

На следующей неделе на саммите в Мадриде страны НАТО согласятся на крупнейшую реконструкцию своего военного контингента со времён холодной войны.

"За одну ночь менталитет изменился. Теперь НАТО кажется наэлектризованным", — заявил один из офицеров.

Предполагается, что на мадридском саммите альянс произведёт ребрендинг Сил реагирования НАТО численностью 40 тысяч человек в шесть раз. Более того, будет рассматриваться увеличение миссии по "сдерживанию России" от ударов по восточному и юго-восточному флангам НАТО с добавлением ещё тысяч военных.

Также страны Балтии хотели бы, чтобы военный контингент альянса ещё больше укрепил свою оборону, поскольку они опасаются российской армии, которая находится на их "заднем дворе".

"Маловероятно, что такой шаг будет согласован в ближайшем будущем, но, согласно военным и дипломатическим источникам, рассматривается возможность усиления ПВО", — сообщается в публикации Sky News.