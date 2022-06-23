InsideOver: президент РФ Путин сделал предупреждение Западу, сообщив три новости

По мнению итальянского политолога Федерико Джулиани, президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые окажут серьёзное влияние на дальнейшее развитие отношений Запада и Москвы.

Во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений президент заявил, что российская армия будет развиваться и укрепляться. Более того, на вооружение ВС РФ поступят два вида оружия, аналогов которых нет во всём мире.

"Владимир Путин сообщил миру три важные новости, которые могут повлиять не только на продолжающийся украинский кризис, но и на отношения России и Запада в ближайшие годы", — рассказал эксперт итальянского издания InsideOver.

В скором времени на боевое дежурство будут приняты зенитная ракетная система С-500 "Прометей" и тяжёлая межконтинентальная ракета "Сармат".

""Сармат" способен пробить любую существующую систему ПРО, а сам Путин заявил, что он станет гарантией безопасности России от текущих угроз и заставит задуматься тех, кто ей угрожает", — отмечает Джулиани.