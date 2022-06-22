NI: аналитик Пайн разработал план "мирного урегулирования" конфликта на Украине

Американский военный аналитик Дэвид Т. Пайн заявил, что украинский конфликт можно решить только с помощью мирных переговоров. 20% территории Украины уже перешли под контроль российской армии, однако западные политики продолжают утверждать, что Киев одерживает победу в ходе военной спецоперации.

Пайн привёл в пример недавний доклад западной разведки, в котором говорится, что США предоставляют Украине в несколько раз больше военной помощи, чем Киев тратит на свои вооружённые силы каждый год. Несмотря на это, Украина проигрывает битву за Донбасс и несёт "огромные потери".

Эксперт считает, что лучшим выходом из этой ситуации являются мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве стран коллективного Запада. Пайн заявил, что для завершения украинского конфликта обе стороны должны выполнить несколько пунктов.

Во-первых, Украине необходимо заявить о нейтральном статусе страны. На это Россия могла бы признать легитимность киевской власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Во-вторых, Украине следует признать Крым российским, после чего Россия отведёт свои войска и вернёт Незалежной все территории, кроме Донбасса.

В-третьих, Россия должна поддержать вступление Украины в ЕС, но Киеву необходимо отказаться от вступления в НАТО .

В-четвёртых, все военнопленные должны вернуться в свои страны.

После реализации всего этого США и Европа вкладывают средства в восстановление Украины, дипломатические отношения восстанавливаются. Автор издания The National Interest убеждён, что именно этот план установит мир на Украине и изменит экономическую ситуацию.