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Эксперт Герасимов: блокада Калининграда Литвой может привести к конфликту с НАТО

Экономика

Ограничения на транзит грузов через Калининградскую область скажутся на потребителе. Однако Россия может увеличить поставки морским и воздушным путями. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Игорь Герасимов, комментируя Pravda.Ru ограничения Литвы на перевозку ряда товаров в этот регион из-за антироссийских санкций.

Эксперт Герасимов: блокада Калининграда Литвой может привести к конфликту с НАТО

Эксперт считает, что есть два выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, необходимо предъявить свои права на Клайпедский порт, который никогда не принадлежал Литве. Во-вторых, можно пробить дорогу из Белоруссии в Калининград военным путём.

"Это, конечно, конфликт с НАТО, но они сами на это напрашиваются, повышая ставки. Вопрос сложный. Как будут решать, это уже будет прерогатива нашего правительства и президента", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Герасимов заявил, что Литву ожидают серьёзные последствия подобных решений. По его мнению, в будущем Россия может забрать часть литовской территории.

"Например, город Вильнюс отдать Белоруссии, а город Клайпеда отдать Калининградской области. То есть они могут понести территориальные потери в будущем. Запрет транзита — это английские происки, повышение ставок в этой политической игре", — отметил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва должна понимать серьёзность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов, которые ввозятся из регионов России в Калининградскую область.

"Такие поступки, шаги, недопустимы, и они повлекут соответствующую реакцию", — подчеркнула она.

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Автор: Мария Карева
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