На Украине полностью перестала функционировать нефтеперерабатывающая промышленность. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.
По его словам, причиной коллапса в отрасли стали боевые действия на территории страны.
"Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", — сказал Витренко на брифинге.
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