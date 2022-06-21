"Нафтогаз" объявил о полной остановке нефтепереработки на Украине

На Украине полностью перестала функционировать нефтеперерабатывающая промышленность. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко.

По его словам, причиной коллапса в отрасли стали боевые действия на территории страны.

"Вся нефтепереработка на Украине не работает из-за атак агрессора", — сказал Витренко на брифинге.