The Blast: 18-летний сын Илона Маска решил сменить пол и взять фамилию матери

Сын известного американского предпринимателя Илона Маска Ксавье Александр подал в Верховный суд Калифорнии округа Лос-Анджелес прошение о смене пола и фамилии.

Как гласит заявление подростка-трансгендера, в дальнейшей жизни он предпочитает носить фамилию матери, чтобы полностью разорвать связь с отцом.

"Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом в любой форме", — пояснил молодой человек.

Ксавье Александр Маск попросил суд разрешить ему смену имени на Вивиан Дженна Уилсон, сообщает издание The Blast.

У наследника бизнесмена есть брат-близнец Гриффин Маск. Также от распавшегося брака с писательницей Джастин Уилсон у миллиардера у трое мальчиков тройняшек: Дамиан, Кай и Саксон.

Полгода назад Маск объявил, что расстаётся с певицей Граймс после трёхлетних отношений. Пара воспитывает годовалого сына по имени X Æ A-Xii.