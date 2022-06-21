Сын известного американского предпринимателя Илона Маска Ксавье Александр подал в Верховный суд Калифорнии округа Лос-Анджелес прошение о смене пола и фамилии.
Как гласит заявление подростка-трансгендера, в дальнейшей жизни он предпочитает носить фамилию матери, чтобы полностью разорвать связь с отцом.
"Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связан с ним каким-либо образом в любой форме", — пояснил молодой человек.
Ксавье Александр Маск попросил суд разрешить ему смену имени на Вивиан Дженна Уилсон, сообщает издание The Blast.
У наследника бизнесмена есть брат-близнец Гриффин Маск. Также от распавшегося брака с писательницей Джастин Уилсон у миллиардера у трое мальчиков тройняшек: Дамиан, Кай и Саксон.
Полгода назад Маск объявил, что расстаётся с певицей Граймс после трёхлетних отношений. Пара воспитывает годовалого сына по имени X Æ A-Xii.
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