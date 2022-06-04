Президент Соединённых Штатов Джо Байден пожелал "счастливого пути" на Луну миллиардеру, основателю SpaceX Илону Маску. Так лидер нации отреагировал на слова изобретателя о плачевном состоянии экономики страны.
Ранее Маск раскритиковал экономическое положение Америки и усомнился в успешном будущем страны.
"Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полёте на Луну", — заявил Байден на брифинге.
До этого президент США отчитался о том, что в стране сокращается количество безработных граждан, в том числе и в индустрии автомобилестроения.
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