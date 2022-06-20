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Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: "Украинцы скоро закончатся как народ"

Мир

Командир спецотряда "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что если ситуация не изменится, то "украинцы скоро закончатся как народ".

Командир спецотряда "Ахмат" Алаудинов: "Украинцы скоро закончатся как народ"

В эфире телеканала "Россия 1" помощник главы Чечни по силовому блоку Алаудинов рассказал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери. По его мнению, киевские власти не считаются с потерями в своей армии, а это может привести к тотальной катастрофе для украинского народа и страны в целом.

Алаудинов сказал, что если руководство Незалежной будет и дальше настолько беспощадно губить своих бойцов, то украинцы как народ перестанут существовать.

"Меня очень сильно удивляет, что руководство Украины настолько беспощадно губит этих бойцов, закидывая их в топку войны. Если так и дальше будет продолжаться, украинцы скоро закончатся как народ", — заявил Алаудинов.

По словам Алаудинова, несмотря на то, что Запад даёт Киеву оружие, ситуация на фронте не меняется. Он подчеркнул, что моральный дух ВСУ уже настолько убит, что даже вооружение НАТО не способно его поднять.

"Западные хозяева пытаются Украину подбодрить, но мы идём вперед. Украина из западного оружия бьёт больше по мирным городам, а не по нам. Этим вооружением уничтожается мирное население", — сказал Алаудинов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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