Лазарева пожелала Киеву победы и хочет жить как на Украине

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая сейчас находится в Лондоне, пожелала победы Киеву и заявила, что хочет, чтобы Россия жила как Украина.

Однако она добавила, что не хочет, чтобы в России случился Майдан, как это было на Украине.

"У нас же все время в России такая риторика: "Вы хотите, как на Украине, вы хотите Майдан?". И меня она всегда удивляла — да, я хочу, как на Украине. Ну не то, что я хочу Майдан — нет, но очень хочется жить в свободной стране. Мы все желаем, естественно, победы Украине и мира Украине, и свободы России", — отметила телеведущая.

Ранее Лазарева заявила, что не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшее время.