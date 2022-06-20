Телеведущая Татьяна Лазарева, которая сейчас находится в Лондоне, пожелала победы Киеву и заявила, что хочет, чтобы Россия жила как Украина.
Однако она добавила, что не хочет, чтобы в России случился Майдан, как это было на Украине.
"У нас же все время в России такая риторика: "Вы хотите, как на Украине, вы хотите Майдан?". И меня она всегда удивляла — да, я хочу, как на Украине. Ну не то, что я хочу Майдан — нет, но очень хочется жить в свободной стране. Мы все желаем, естественно, победы Украине и мира Украине, и свободы России", — отметила телеведущая.
Ранее Лазарева заявила, что не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшее время.
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