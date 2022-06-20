CNN: в США заговорили о "гипотетической опасности" вмешательства РФ в выборы

Американские чиновники опасаются "гипотетического" вмешательства российских хакеров в выборную гонку этой осенью. Согласно информации, в США рассматривают возможность кибератак с российской стороны.

По мнению американских чиновников, российская сторона может провести несложные хакерские атаки, чем подорвать доверие граждан к выборной системе и тем самым "посеять хаос" и дестабилизировать ситуацию внутри страны. Как предполагают политики, это может стать "местью" за украинский конфликт.

"Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены", — пишет CNN со ссылкой на анонимные источники. — Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчёркивали, что такое сценарий остаётся гипотетическим".

По мнению собеседников телеканала, к примеру, российские хакеры могли бы взломать систему, на которой регистрируются избиратели и, таким образом, заставить граждан усомниться в защищённости данных.