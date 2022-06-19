Журналист из США стал свидетелем удара "Кинжалом" по складу боеприпасов ВСУ

Американский журналист случайно стал свидетелем нанесения удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" и испытал "непередаваемые ощущения".

В Интернете появилось видео, на котором зафиксирован момент прилёта ракеты по складу вооружений и боеприпасов ВСУ, находящемуся на глубине 136 метров. Роликом поделился в своих соцсетях военный корреспондент Юрий Котенок.

Российское оружие с оглушительным свистом бьёт в цель, после чего над землёй поднимаются клубы чёрного дыма, а в небе образуется огненный гриб. За кадром слышны изумлённые возгласы американца, состоящие в основном из междометий и ненормативной лексики на английском языке. Видно, что свидетель взрыва находится в шоковом состоянии.

"Кстати, поляки что-то говорили о закрытии неба над западной территорией Украины своими системами ПВО/ПРО? Чтоб исключить удары России по ключевым логистическим пунктам поставок западного вооружения киевскому режиму. Ну, ну…", — прокомментировали видео авторы одного из телеграм-каналов.