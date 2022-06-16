WP: власти США выясняют, как в военной технике РФ оказались американские чипы

Американские власти выясняют у руководителей технологических компаний, как чипы производства США оказались установлены на технике Вооружённых сил РФ, используемой во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает Washington Post.

По информации издания, агенты ФБР совместно со специалистами Министерства торговли США запустили расследование по этому поводу.

"Федеральные агенты допрашивают представителей американских технологических компаний о том, как компьютерные чипы оказались на российской военной технике, обнаруженной на Украине", — сказано в материале.

Источники газеты утверждают, что компоненты электроники производства США нашли в радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах РФ.

При этом WP подчёркивает: практически все чипы были произведены в Штатах много лет назад. В статье отмечается, что до 2014 года американские компании могли на законных основаниях реализовывать чипы в РФ без разрешения со стороны руководства США.